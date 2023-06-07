У 2001 році Лобо купила компанія друзів за 20 тисяч доларів. Зараз головний ініціатор авантюри Олександр Бардорф шукає нового власника. Він каже, що зголосилися вже понад 70 людей.

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Бардорф каже, що хоче знайти людину, яка "розуміє, наскільки це особлива земля, в яку вони закохалися". Його метою є не просто продаж заради заробітку.

"Мені важко відпустити. Деяким із потенційних покупців я кажу: "Лобо – ніби моя чи наша дитина, і ми хочемо знайти йому нових хороших батьків", – каже один із власників.

У місті є порожній басейн, мотель, продуктовий магазин, ресторан та пусті будинки. Усе перелічене зараз не працює і там ніхто не живе.

Покинутий мотель / Фото Google Maps

Один із вільних будинків вміщує вітальню, три спальні, кухню, ванну кімнату, загороджену веранду та комору. Також є справний водяний насос, який подає гарячу та холодну воду.

Останній житель покинув Лобо в 1991 році, і з того часу місто залишалося порожнім, доки Бардорф з друзями не перетворили його на мистецький центр, де були артінсталяції, кінофестивалі та музичні виступи.

Потенційні покупці розповіли свої щодо майбутнього Лобо, серед них – ферма з кенгуру, атракціон у стилі квест-кімнати, де люди тікають не з приміщення, а з міста. Дехто хоче побудувати надпотужну радіовежу або розвинути сільське господарство. Свої ідеї претенденти можуть подавати до 24 червня.

Старий вітальний знак при в'їзді в Лобо / Фото Google Maps