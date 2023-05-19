Величественная резиденция является выдающейся во многих аспектах. "Это последний особняк позолоченной эпохи, сохранившийся отдельным", – говорит агент по листингу Дэниел Гайдер.

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Особняк стоимостью 30 миллионов

Завершенный в 1881 году особняк площадью 2200 квадратных метров разделен между коммерческими помещениями на первых двух этажах. На двух верхних этажах расположен жилой пентхаус.

Интерьер пентхауса / Фото Realtor

Дом был построен для Джеймса Блейна, который был спикером Палаты представителей, сенатором, государственным секретарем и кандидатом в президенты на выборах 1884 года.

В особняке жили и другие видные деятели, в том числе бизнесмены, послы и дипломаты. Имущество служило офисным зданием для нескольких агентств и организаций.

В пентхаусе, обустроенном в 2009 году, есть четыре спальни, пять полноценных ванных комнат, а также много жилого и развлекательного пространства. Есть атриум, несколько гостиных и огромная столовая.

Зона отдыха / Фото Realtor

"По сути, это очень сказочное офисное здание с элитным домом на вершине. Это приносит более 1 миллиона долларов дохода от аренды в год, а может быть и больше, если новый владелец решит увеличить арендную плату", - говорит Гайдер.

Коммерческое помещение / Фото Realtor

В отеле также есть паркинг на 14 автомобилей. Гайдер утверждает, что цена в списке разумна, учитывая, что подобный особняк продали за 20 миллионов долларов более 10 лет назад.

Бассейн под открытым небом / Фото Realtor