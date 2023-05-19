Велична резиденція є видатною в багатьох аспектах. "Це останній особняк позолоченої епохи, який зберігся окремим", – каже агент з лістингу Деніел Гайдер.

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Особняк вартістю 30 мільйонів

Завершений у 1881 році особняк площею 2 200 квадратних метрів розділений між комерційними приміщеннями на перших двох поверхах. На двох верхніх поверхах розташований житловий пентхаус.

Інтер'єр пентхауса / Фото Realtor

Будинок збудували для Джеймса Блейна, який був спікером Палати представників, сенатором, державним секретарем і кандидатом у президенти на виборах 1884 року.

В особняку жили й інші видатні діячі, зокрема бізнесмени, посли та дипломати. Майно служило офісною будівлею для кількох агентств і міжнародних організацій.

У пентхаусі, який облаштували у 2009 році, є чотири спальні, п'ять повноцінних ванних кімнат, а також багато житлового та розважального простору. Є атріум, кілька віталень та величезна їдальня.

Відпочинкова зона / Фото Realtor

"По суті, це дуже казкова офісна будівля з елітним будинком на вершині. Це приносить понад 1 мільйон доларів доходу від оренди на рік, а може бути й більше, якщо новий власник вирішить збільшити орендну плату", – каже Гайдер.

Комерційне приміщення / Фото Realtor

У готелі також є паркінг на 14 автомобілів. Гайдер стверджує, що ціна в списку є розумною, враховуючи, що схожий особняк продали за 20 мільйонів доларів понад 10 років тому.

Басейн просто неба / Фото Realtor