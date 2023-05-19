Самый дорогой в Вашингтоне: сколько стоит роскошный исторический особняк

Исторический особняк вышел на рынок как самый дорогой дом Вашингтона. Его стоимость составляет ценой 29 950 000 долларов.

Величественная резиденция является выдающейся во многих аспектах. "Это последний особняк позолоченной эпохи, сохранившийся отдельным", – говорит агент по листингу Дэниел Гайдер.

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Особняк стоимостью 30 миллионов

Завершенный в 1881 году особняк площадью 2200 квадратных метров разделен между коммерческими помещениями на первых двух этажах. На двух верхних этажах расположен жилой пентхаус.

Интерьер пентхауса / Фото Realtor

Дом был построен для Джеймса Блейна, который был спикером Палаты представителей, сенатором, государственным секретарем и кандидатом в президенты на выборах 1884 года.

В особняке жили и другие видные деятели, в том числе бизнесмены, послы и дипломаты. Имущество служило офисным зданием для нескольких агентств и организаций.

В пентхаусе, обустроенном в 2009 году, есть четыре спальни, пять полноценных ванных комнат, а также много жилого и развлекательного пространства. Есть атриум, несколько гостиных и огромная столовая.

Зона отдыха / Фото Realtor

"По сути, это очень сказочное офисное здание с элитным домом на вершине. Это приносит более 1 миллиона долларов дохода от аренды в год, а может быть и больше, если новый владелец решит увеличить арендную плату", - говорит Гайдер.

Коммерческое помещение / Фото Realtor

В отеле также есть паркинг на 14 автомобилей. Гайдер утверждает, что цена в списке разумна, учитывая, что подобный особняк продали за 20 миллионов долларов более 10 лет назад.

Бассейн под открытым небом / Фото Realtor