В центре Киева хотят построить самый высокий небоскреб в столице: разгорелся скандал

В центре Киева на улице Грушевского, 4б хотят снести историческое здание. Вместо него могут построить самый высокий дом в городе.

Решение уже поддержала земельная комиссия городского совета. Об этом сообщила экс-депутат Киевсовета Елена Терещенко на своей странице в фейсбук.

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Какой дом хотят снести

По словам Терещенко, дом в центре столицы представляет высокую историческую ценность.

Дом представляет огромную ценность, как пример ранней застройки улицы Грушевского возле улицы Крещатик, которая почти не сохранилась, имеет уникальный внутренний дворик. Благодаря системе лестницы дом является своеобразным связующим звеном между улицами Грушевского и Крещатиком, и горой, на которой стоит бывший Институт благородных девиц,

– заявила Елена Терещенко.

Также, по ее словам, указанный дом – пример многоэтапной дореволюционной застройки Киева, а его проект разработал известный киевский архитектор Владимир Николаев.

По словам Терещенко, на месте исторической постройки хотят возвести небоскреб / Фото wikimapia

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Что хотят построить

Экс-депутат утверждает, что существующий дом довел до плачевного состояния инвестор ООО "Грааль", в собственности которого он находится с 2009 года. Здание через суд лишили статуса памятника архитектуры. Также на этом месте произошел пожар в 2019 году, однако виновных не установили.

Елена Терещенко уточнила, что инвестор ООО "Грааль" связан с экс-министром образования и науки Дмитрием Табачником. Теперь же на месте объекта хотят возвести самый высокий в столице небоскреб.