Рішення вже підтримала земельна комісія міської ради. Про це повідомила ексдепутатка Київради Олена Терещенко на своїй сторінці в фейсбук.

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Який будинок хочуть знести

За словами Терещенко, будинок у центрі столиці представляє високу історичну цінність.

Будинок становить дуже велику цінність, як приклад ранньої забудови вулиці Грушевського біля вулиці Хрещатик, яка майже не збереглася, має унікальний внутрішній дворик. Завдяки системі сходів будинок є своєрідною з’єднувальною ланкою між вулицями Грушевського та Хрещатиком і горою, на якій стоїть колишній Інститут шляхетних дівчат,

– заявила Олена Терещенко.

Також, за її словами, зазначений будинок – приклад багатоетапної дореволюційної забудови Києва, а його проєкт розробив відомий київський архітектор Володимир Ніколаєв.

За словами Терещенко, на місці історичної споруди хочуть звести хмарочос / Фото wikimapia

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Що хочуть побудувати

Ексдепутатка стверджує, що історичний будинок довів до жалюгідного стану інвестор ТОВ "Грааль", у власності якого він перебуває з 2009 року. Будівлю через суд позбавили статусу пам'ятки архітектури. Також на цьому місці сталася пожежа ув 2019 році, проте винних не встановили.

Олена Терещенко уточнила, що інвестор ТОВ "Грааль" пов'язаний з ексміністром освіти й науки Дмитром Табачником. Тепер же на місці об'єкта хочуть звести найвищий в столиці хмарочос.