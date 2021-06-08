Прокуратура требует вернуть общине квартиру, которая расположена в Печерском районе. По указанному факту открыто уголовное производство.
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Установлено, что квартира расположенная на улице Дарвина в Печерском районе столицы принадлежала государству и находилась в ведении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины,
– отметили в прокуратуре.
Как действовали мошенники
Злоумышленники зарегистрировали объект недвижимости за третьим лицом. Это удалось сделать на основании несуществующего решения суда и ряда договоров купли-продажи.
Для того чтобы легализовать недвижимость, мошенники отменили 3 постановления судов о наложении ареста на жилье. Кроме того, они пытались продать квартиру через систему электронных торгов СЕТАМ.
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Что происходит сейчас
Печерский районный суд Киева открыл производство. Прокуратура требует вернуть имущество в государственную собственность. Также устанавливаются личности злоумышленников для дальнейшего привлечения к ответственности.
Прокуратура требует вернуть жилье в собственность / Фото Pixabay