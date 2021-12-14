Цены на аренду жилья стабилизировались: когда ожидать изменений

Среди предложений аренды жилья можно найти все: от квартир в новостройках до старых частных домов. Однако спрос есть только на некоторые предложения. Соответственно, формируется и цена.

Что в основном ищут арендаторы, какой спрос был в 2021 году и почему долгосрочная аренда остается эффективной для обеих сторон, рассказала эксперт на рынке недвижимости в "OLX Недвижимость" Юлия Ковбаса. Пересказываем самое интересное.

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Почему долгосрочная аренда выгодна для обеих сторон

Для арендодателя такой вид аренды является стабильным доходом и сводит к минимуму необходимость регулярного поиска арендаторов. Даже с учетом пандемии, договор сейчас заключается на 6 – 12 месяцев. Для арендаторов – это фиксированные права, возможность осесть и обустроить жилье по своему вкусу, а в случае закрепления договором цены – стабильность и экономия.

Конечно, не стоит забывать, что для арендодателей до сих пор важным остается проверка состояния помещения после выезда каждого гостя и, безусловно, уверенность в добросовестности людей, живущих в квартире.

Несмотря на карантинные ограничения, цены растут

По сравнению с предыдущим годом, когда стоимость долгосрочной аренды в Киеве упала на 6 – 9%, нынешний рынок не стоял на месте. За последние полгода цены выросли в среднем на 4%. В частности, теперь снимать квартиру в самом густонаселенном районе столицы – Соломенском, будет стоить от 10 000 гривен за однокомнатную квартиру, за трехкомнатную – придется заплатить 16 000 гривен.

Какие 3 фактора повлияли на повышение цен

Эксперт считает, что на подорожание повлияли:

сезонность. Традиционно стоимость жилья в крупных городах поднимается в августе, когда стартует активный бизнес на учебный сезон.

Традиционно стоимость жилья в крупных городах поднимается в августе, когда стартует активный бизнес на учебный сезон. Появление новых квартир для первой сдачи, владельцы которых устанавливали стоимость чуть выше средней.

Рост цен на приобретение собственного жилья, которое впоследствии и сдавалось в аренду.

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Динамика роста цен

2020 стал переломным для украинского рынка аренды жилья. Тогда цены были значительно ниже докарантинных, и на аренде трехкомнатной квартиры на несколько человек можно было сэкономить от 1630 до 4500 гривен в месяц.

Последствия введения карантина ощутил почти каждый арендодатель. Больше всего пострадали владельцы однокомнатных квартир, цены на которые снизились на четверть, двухкомнатные упали в стоимости на 20%, а трехкомнатные – всего на 5%.

Сегодня у нас совсем другая ситуация – в среднем стоимость аренды трехкомнатной квартиры в Шевченковском районе столицы почти на 21% выше, чем в прошлом году, в Днепровском – на 20%.

Самым выгодным для арендатора районом столицы Голосеевский, где цена выросла всего на 1,3%, а также Деснянский и Святошинский с подорожанием на 10%.

Рынок аренды стабилизировался

Согласно данным Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, осенью почти полностью удовлетворен спрос на аренду, что позволит стабилизировать цены на ближайший период (до марта – апреля 2022 года). Поэтому украинцам пока не стоит ожидать роста арендной платы до конца отопительного сезона – он будет несущественным и преимущественно для новых арендаторов.