Що здебільшого шукають орендарі, який попит був у 2021 році та чому довгострокова оренда залишається ефективною для обох сторін, розповіла експертка на ринку нерухомості в "OLX Нерухомість" Юлія Ковбаса. Переказуємо найцікавіше.

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Чому довгострокова оренда вигідна для обох сторін

Для орендодавця такий вид оренди є стабільним доходом та зводить до мінімуму необхідність регулярного пошуку орендарів. Навіть з огляду на пандемію, договір зараз укладається на 6 – 12 місяців. Для орендарів – це фіксовані права, можливість осісти й облаштувати житло на свій смак, а в разі закріплення договором ціни – стабільність й економія.

Звісно варто не забувати, що для орендодавців і досі важливим залишається перевірка стану приміщення після виїзду кожного гостя та, безумовно, впевненість у сумлінності людей, які живуть у квартирі.

Попри карантинні обмеження ціни зростають

У порівнянні з попереднім роком, коли вартість довгострокової оренди в Києві впала на 6 – 9%, цьогорічний ринок не стояв на місці. За останні пів року ціни зросли в середньому на 4%. Зокрема, тепер винаймати квартиру в найбільш густонаселеному районі столиці – Солом'янському, коштуватиме від 10 000 гривень за однокімнатну квартиру, за трикімнатну – доведеться заплатити 16 000 гривень.

Які 3 чинники вплинули на підвищення цін

Експертка вважає, що на подорожчання вплинули:

сезонність. Традиційно вартість житла у великих містах підіймається у ціні у серпні, коли стартує активний бізнес на навчальний сезон.

Традиційно вартість житла у великих містах підіймається у ціні у серпні, коли стартує активний бізнес на навчальний сезон. Поява нових квартир для першої здачі , власники яких встановлювали вартість трохи вищу за середню.

, власники яких встановлювали вартість трохи вищу за середню. Зростання цін на придбання власного житла, яке згодом й здавалося в оренду.

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Динаміка зростання цін

2020 рік став переломним для українського ринку оренди житла. Тоді ціни були значно нижчі за докарантинні, і на оренді трикімнатної квартири на кількох людей можна було заощадити від 1630 до 4500 грн на місяць.

Наслідки введення карантину відчув на собі майже кожен орендодавець. Найбільше постраждали власники однокімнатних квартир, ціни на які зменшилися на чверть, двокімнатні впали у вартості на 20%, а трикімнатні – лише на 5%.

Сьогодні ми маємо зовсім інакшу ситуацію – у середньому вартість оренди трикімнатної квартири в Шевченківському районі столиці майже на 21% вища, ніж торік, у Дніпровському – на 20%.

Найвигіднішим для орендаря районом столиці є Голосіївський, де ціна зросла всього на 1,3%, а також Деснянський та Святошинський із подорожчанням на 10%.

Ринок оренди стабілізувався

Згідно з даними Асоціації фахівців з нерухомості України, восени майже повністю був задоволений попит на оренду, що дозволить стабілізувати ціни на найближчий період (до березня – квітня 2022 року). Тому українцям поки не варто очікувати зростання орендної плати до кінця опалювального сезону – воно буде несуттєвим і переважно для нових орендарів.