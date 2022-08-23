Об этом рассказал эксперт по недвижимости Вячеслав Козаченко. Он подчеркнул, что кое-где жилье продают в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем до 24 февраля.

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Что происходит на рынке недвижимости Днепра

Козаченко отметил, что спрос сейчас достаточно низкий. А ожидания владельцев, что переселенцы будут разметать квартиры, не соответствует действительности.

Владельцы считают, что приехало много людей из других областей, и они желают купить здесь недвижимость. Но это не соответствует действительности, потому что из тех, кто сюда приехал, очень мал процент имеет возможность приобрести недвижимость,

– рассказывает он.

По его словам, к февралю средняя цена квадратного метра не в новостройке в центре города составляла около 1 000 – 1 200 долларов. В настоящее время цена уменьшилась до 800 – 900 долларов. Квадратный метр в новостройке стоил 1 500 – 2 000 долларов, стоимость таких квартир снизилась на 40 – 50%.

Кроме того, Козаченко добавляет, что из-за удорожания строительных материалов стоимость ремонта в новостройке будет выше минимум на 20%. Поэтому, по его мнению, лучше уложиться в жилье с готовым ремонтом.

Поэтому лучше приобрести квартиру уже с ремонтом, который сделали недавно, чем покупать без ремонта и делать его с нуля.

– советует он.

Главная специалист отдела защиты интересов территориальной громады города Марина Рыженко отмечает, чтобы избежать мошенничества при покупке недвижимого имущества, нужно в первую очередь проверить право собственности.

Для этого следует обратиться в Государственную регистрационную службу. Если речь идет о земельном участке, следует взять выписку из Госгеокадастра Украины. Также следует узнать, совпадают ли данные в техническом паспорте недвижимости с выпиской по правособственности на имущество.

Для новостройки обязательно должен быть документ о вводе в эксплуатацию. Также следует проверить, прописаны ли в квартире люди, потому что выписывать их придется через суд.