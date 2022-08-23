Про це розповів експерт із нерухомості В'ячеслав Козаченко. Він наголосив, що подекуди житло продають у 2, а то й у 3 рази дешевше, аніж до 24 лютого.

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Що відбувається на ринку нерухомості Дніпра

Козаченко зазначив, що попит зараз доволі низький. А очікування власників, буцімто переселенці будуть розмітати квартири, не відповідає дійсності.

Власники вважають, що приїхало багато людей з інших областей і вони бажають купити тут нерухомість. Але це не відповідає дійсності, тому що з тих, хто сюди приїхав, дуже малий відсоток має можливість придбати нерухомість,

– розповідає він.

За його словами, до лютого середня ціна квадратного метра не у новобудові в центрі міста складала близько 1 000 – 1 200 доларів. Наразі ціна впала до 800 – 900 доларів. Квадратний метр в новобудові коштував 1 500 – 2 000 доларів, наразі вартість таких квартир знизилася на 40 – 50%.

Крім того, Козаченко додає, що через здорожчання будівельних матеріалів, вартість ремонту в новобудові буде вищою мінімум на 20%. Тому, на його думку, краще вкластися у житло із готовим ремонтом.

Тому краще придбати квартиру вже із ремонтом, який зробили нещодавно, ніж купувати без ремонту і робити його з нуля,

– радить він.

Головна спеціалістка відділу захисту інтересів територіальної громади міста Марина Риженко зауважає, аби уникнути шахрайства при купівлі нерухомого майна, треба в першу чергу перевірити право власності.

Для цього слід звернутися до Державної реєстраційної служби. Якщо мова йде про земельну ділянку, слід взяти витяг із Держгеокадастру України. Також слід дізнатися, чи збігаються дані в технічному паспорті нерухомості із витягом щодо правовласності на майно.

Для новобудови обов'язково має бути документ про введення в експлуатацію. Також слід перевірити, чи прописані у квартирі люди, бо виписувати їх доведеться через суд.