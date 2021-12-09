Цены на квартиры в новостройках взлетят уже в начале 2022 года

Ожидается, что к февралю состоится полная реализация отложенного из-за пандемии спроса. И уже с весны стоит ожидать роста цен на квартиры в новостройках.

По оценкам риелторов, подорожание произойдет примерно в 5 – 7% новостроек. В большинстве своем ценники изменят в жилых комплексах, которые переходят на новую стадию строительства.

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Размер подорожания в таких проектах не превысит 3 – 5% в зависимости от качественных характеристик будущего жилищного комплекса, уровня цен на момент удорожания и непосредственно стадии самого строительства,

– рассказал UBR президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

Пиковый сезон

Согласно прогнозам, в начале 2022 года ценовая ситуация на первичном рынке будет стабильной. Ожидается, что к февралю состоится полная реализация отложенного из-за пандемии спроса. И уже с весны стоит ожидать постепенного роста стоимости жилья.

С апреля по июнь в среднем по рынку подорожание квартир составит около 1,5-2% в месяц, что за полугодие суммарно даст около 5%. А по итогам 2022 года, увеличение стоимости жилья ожидается на уровне до 10%,

– прогнозирует Михаил Подвысоцкий.

Помимо сезонности на ценообразование влияет и общеэкономическая ситуация в стране: уровень инфляции, что может изменить стоимость строительства, курс доллара, доступность ипотеки. Но развитие рынка жилья всегда циклично: после периода активного роста цен наступает период стабилизации, уверяют эксперты. Резкие скачки в 2022 году маловероятны, однако стоимость "квадрата" вырастет в первом полугодии. Удорожание может составлять 5 и более процентов в зависимости от параметров объекта.

При этом более 60% спроса будет сосредоточено на ЖК классов "комфорт" и "комфорт+" с развитой социально-бытовой инфраструктурой, зонами досуга и отдыха, расположенными в удобных и престижных локациях.

Какие ЖК подорожают больше всего

С весны стоит ожидать постепенного роста стоимости жилья / Фото Pexels

Прыгать выше головы платежеспособного спроса девелоперы с нормальной финансовой моделью не станут, но и строить себе в убыток не будут.

"Если принимать во внимание существующее снижение инвесторского спроса и более благоприятный прогноз по сырьевым рынкам на 2022 год, то ценовая динамика в следующем году может вернуться до около 15% в годовом измерении", – прогнозирует обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

В более ликвидных форматах новостроек в сегменте "комфорт+" и бизнес-класса динамика будет еще выше.

Хотя, отмечают эксперты, учитывая нестабильность мировой экономики, нельзя исключать и более стремительный рост цен под влиянием удорожания материалов, рабочей силы, энергоресурсов. Но опять же любая динамика будет упираться в реальный уровень платежеспособного спроса. Искусственно раздувать цены, когда никто не будет брать, ни один девелопер в здравом уме не станет.