За оцінками рієлторів, подорожчання відбудеться приблизно в 5 – 7% новобудовах. Здебільшого цінники змінять у житлових комплексах, які переходять на нову стадію будівництва.

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Розмір подорожчання у таких проєктах не перевищить 3 – 5% залежно від якісних характеристик майбутнього житлового комплексу, рівня цін на момент подорожчання, та безпосередньо стадії самого будівництва,

– розповів UBR президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

Піковий сезон

Згідно з прогнозами, на початку 2022 року цінова ситуація на первинному ринку буде стабільною. Очікується, що до лютого відбудеться повна реалізація відкладеного через пандемію попиту. І вже з весни варто очікувати на поступове зростання вартості житла.

З квітня по червень у середньому по ринку подорожчання квартир становитиме близько 1,5-2% на місяць, що за півріччя сумарно дасть близько 5%. А за підсумками 2022 року, збільшення вартості житла очікується на рівні до 10%,

– прогнозує Михайло Підвисоцький.

Крім сезонності на ціноутворення впливає і загальноекономічна ситуація в країні: рівень інфляції, що може змінити вартість будівництва, курс долара, доступність іпотеки тощо. Але розвиток ринку житла завжди циклічний: після періоду активного зростання цін настає період стабілізації, запевняють експерти. Різкі стрибки в 2022 році малоймовірні, проте вартість "квадрату" зросте у першому півріччі. Подорожчання може становити 5 та більше відсотків в залежності від характеристик об'єкта.

При цьому понад 60% попиту буде зосереджено на ЖК класів "комфорт" та "комфорт+" із розвиненою соціально-побутовою інфраструктурою, зонами дозвілля та відпочинку, розташованих у зручних та престижних локаціях.

Які ЖК подорожчають найбільше

З весни варто очікувати на поступове зростання вартості житла / Фото Pexels

Стрибати вище за голову платоспроможного попиту девелопери з нормальною фінансовою моделлю не стануть, але і будувати собі в збиток не будуть.

"Якщо брати до уваги існуюче зниження інвесторського попиту та більш сприятливий прогноз щодо сировинних ринків на 2022 рік, то цінова динаміка наступного року може повернутися до близько 15% у річному вимірі", – прогнозує оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

У більш ліквідних форматах новобудов у сегменті "комфорт+" та бізнес-класу динаміка буде ще вище.

Хоча, зазначають експерти, враховуючи нестабільність світової економіки, не можна виключати і стрімкіше зростання цін під впливом подорожчання матеріалів, робочої сили, енергоресурсів. Але знову ж таки, будь-яка динаміка буде впиратися в реальний рівень платоспроможного попиту. Штучно роздувати ціни, коли ніхто не братиме, жоден девелопер у здоровому глузді не стане.