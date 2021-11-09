Цены на квартиры стабилизировались во всех регионах страны: что будет происходить дальше

По прогнозам экспертов, цены в столице будут удерживаться на сегодняшнем уровне. Застройщики не решатся поднимать их из-за локдауна и общего падения спроса, а инвесторы, при условии 100-процентной оплаты, могут рассчитывать на скидки. Похожая ситуация и в регионах.

Вслед за Киевом стабилизация цен прокатилась по регионам страны. Информационное агентство The Page поговорило с местными экспертами и узнало, что происходит с рынком недвижимости в конце 2021 года и что ожидать в начале 2022 года.

Читайте Какое время года самое удачное для покупки квартиры: советы, которые помогут сэкономить

Недвижимость в Белой Церкви

Наибольший спрос имели 1-комнатные квартиры площадью до 40 квадратов / Фото wikimedia

За 10 месяцев рост цен на новостройки составляет в среднем на 6%. Это в 2,5 раза меньше, чем в столице. По данным АФНУ, на начало ноября на первичном рынке реализуется всего 9 новостроек. В зависимости от класса новостройки цена варьируется от 15 тысяч до 43,5 тысячи гривен за метр квадратный.

Глава Белоцерковского городского отделения АФНУ Валерий Рабенок отметил, что больше всего покупателей интересуют небольшие по площади одно и двухкомнатные квартиры в кирпичных домах. Также эксперт отметил, что до конца года на первичном рынке не произойдет каких-либо особых ценовых сдвигов.

С ноября по декабрь 2021 года цены будут оставаться на стабильном уровне. В то же время, ценовая динамика в 2022 году будет зависеть от эпидемиологической и экономической ситуации. Но вряд ли в следующем году возможны большие ценовые скачки, – объяснил Рабенок.

Ситуация стабильна и на вторичном рынке Белой Церкви. За год цены здесь выросли почти на 12%. Самый большой спрос имели 1-комнатные квартиры площадью до 40 квадратов. Это в основном жилье в советских застройках.

Ситуация в Сумах

За 10 месяцев стоимость жилья на первичном рынке Сум выросла в среднем на 25 – 30%. Глава Сумского отделения АФНУ Антонина Панок, рассказывает, что более 70% сделок на первичном рынке приходится на 1- и 2-комнатные квартиры.

В последние несколько месяцев популярность 2-комнатных квартир выросла на 10 – 15%, также постепенно растет количество сделок в сегменте 3-комнатных квартир, – добавляет Панок.

Также эксперт отмечает, что до конца года в регионе возможно сокращение спроса в пределах 20%, поскольку пандемия и связанные с ней ограничения увеличат количество отсроченных соглашений.

К весне 2022 года отложенный спрос будет полностью реализован – комментирует ситуацию Панок, – в то же время, ценовая политика застройщиков в большинстве случаев будет опираться исключительно на уровень спроса. Следовательно, в течение 3 – 4 месяцев цены на новостройки будут стабильными.

Ситуация на вторичном рынке недвижимости подобна первичному. С начала года стоимость квартир в зависимости от их площади, состояния и расположения выросла на 15 – 20%. Средняя стоимость приобретенных квартир в 2021 году держалась на уровне 27,5 тысячи долларов. Стоимость однокомнатных квартир составляет от 18 тысяч долларов до 27 тысяч долларов, двухкомнатных – от 23 тысяч долларов.

По прогнозу эксперта, до конца года на вторичном рынке Сумм возможен рост лишь в пределах 1,5 – 2% на 1-комнатные квартиры.

Недвижимость Ивано-Франковска

Сколько стоит недвижимость Ивано-Франковска / Фото kufer

В Ивано-Франковске с начала года стоимость жилья на первичном рынке выросла в среднем на 15%:

цены на жилье в эконом- и комфорт-классе составляют около 10 – 11 тысяч гривен за квадратный метр;

в бизнес-классе цена составляет 11 – 13 тысяч гривен за квадратный метр;

цены на квартиры премиумкласса стартуют от 12 – 15 тысяч гривен за квадратный метр.

По словам председателя Ивано-Франковского городского отделения АФНУ Виктора Фурдиаки, с начала октября спрос на новостройки снизился на 5 – 7%, что связано с экономической и эпидемической ситуациями в стране.

За прошедший месяц активность на первичном рынке несколько затормозилась. С одной стороны непрогнозируемость ситуации в стране сдерживает покупателей, откладывающих покупку жилья на неопределенный срок. Именно поэтому на первичном рынке Ивано-Франковска царит ценовая стабильность, – отметил специалист.

По мнению главы городского отделения АФНУ, в ближайшие 3 – 4 месяца ценовая ситуация на первичном рынке жилья существенно не изменится. Однако ближе к весне 2022 года в условиях стабильной экономической ситуации и снижения пандемических рисков следует ожидать дальнейшего роста стоимости квадратов. В первую очередь это связано с систематическим ростом стоимости строительства.

На вторичном рынке жилья с июля по октябрь наблюдался дефицит предложения в сегменте малогабаритных квартир советской застройки и домах, построенных в 90-х годах. Также не хватало квартир площадью 40 – 80 квадратных метров во введенных в эксплуатацию новостройках. Стоимость домов возведенных к 2000 году поднялась на 2 – 10% (в зависимости от расположения, технического состояния дома и площади квартиры). В то же время цена на жилье построенное в период с 2010 по 2020 год, увеличилась от 5% до 10%.

Эксперт добавляет, что наибольший рост цен с января по октябрь пришелся на однокомнатные квартиры в разных частях города.

В этом наиболее востребованном сегменте жилья спрос на 50% превышает предложение, что может побуждать продавцов понемногу увеличивать стоимость выставленных на продажу квартир. Однако чрезмерная цена, не соответствующая ожиданиям покупателей, может повлечь обратный эффект – цены снизятся до уровня сентября-октября, – считает Фурдиака.

Стабилизация на вторичном рынке Ивано-Франковска продлится как минимум несколько месяцев. В ближайшие 3 – 4 месяца максимальные ценовые колебания возможны в пределах 1,5 – 2%.