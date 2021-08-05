Цены на квартиры в Украине вскоре достигнут пика: названы сроки

В Украине цены на жилую недвижимость в ближайшее время достигнут пика. Это может произойти уже через 2 – 3 месяца.

Только с начала 2021 года цены на жилье в стране выросли в среднем на 20%. Однако и это, по мнению специалистов, не предел.

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Что происходит на рынке недвижимости

По мнению экспертов, уже сейчас можно говорить о пике активности на рынке недвижимости в Украине. Через 2 – 3 месяца они достигнут потолка.

Согласно прогнозам, следующий, 2022-й год, начнется со стагнации рынка. Ожидается, что она продлится 3 – 4 месяца. В этот период цены на жилье будут стабильными.

Цены не могут расти до бесконечности. Я считаю, что уже в октябре – ноябре при этой экономической ситуации рынок может достичь максимально возможных цен, которые могут продержаться как минимум 6 месяцев,

– отметил глава Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

Жилье в Украине снова подорожает / Фото Pixabay

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Что будет дальше

По мнению эксперта, эффекта лопнувшего пузыря на рынке недвижимости ожидать не стоит. Как пояснил Пита, спрос на жилье продолжает расти, однако недвижимость не стала доступной даже для 20% украинцев. Причин много: низкие доходы населения, недоступная ипотека и пр.

Обвал рынку недвижимости в Украине не грозит / Фото Pixabay

Напомним, иностранцы "выгребают" лучшие квартиры в Киеве. Это привело к повышению цен на рынке недвижимости в столице.