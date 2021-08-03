Это связано с несколькими факторами. С какими именно и что будет с ценами дальше - рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

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Где больше всего выросли цены

По словам Юрия Питы, малогабаритные квартиры старой застройки, которые расположены вблизи станций метро, подорожали наиболее ощутимо. В Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре цены выросли почти на 15%.

Эксперт пояснил, что стоимость формируется в соответствии со спросом. По сравнению с прошлым годом он вырос на 20 – 25%. Однако к показателям 2019 года он еще не дотягивается.

На рынке аренды жилья цены формируются в зависимости от имеющегося запроса граждан. В течение 2021 года происходит медленное подтягивание стоимости аренды к показателям конца 2019 года. Но это происходит без каких-либо ощутимых ценовых скачков,

– отметил Юрий Пита.

Больше всего цены выросли на аренду малогабаритных квартир возле метро / Фото Pixabay

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Что будет с ценами на аренду дальше

По мнению специалистов, к концу 2021 аренда жилья в Киеве может подорожать еще на 10 – 15%.

Повышение арендной платы может максимально достичь еще дополнительных 15%. Итак, по итогам года стоимость аренды квартир увеличится на 25 – 30% и будет соответствовать "доковидным" ценам,

– уточнил Юрий Пита.

В 2020 году во время первого локдауна цены на аренду жилья в Киеве снизились на 25 – 30%, в некоторых регионах – на 50 – 70%. Кроме того, многие владельцы шли на уступки арендаторам, отменяя или снижая сумму оплаты.

В случае если будет объявлен новый локдаун, это также повлияет на рынок аренды жилья в Киеве и регионах: если предложение на 40 – 50% превысит спрос, цены могут снизиться на 20 – 25%.

Напомним, ранее специалисты рассказали, сколько стоит посуточная аренда квартиры в популярных локациях Киева.