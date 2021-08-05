Лише з початку 2021 року ціни на житло в країні виросли в середньому на 20%. Однак і це, на думку фахівців, не межа.
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Що відбувається на ринку нерухомості
На думку експертів, вже зараз можна говорити про пік активності на ринку нерухомості в Україні. Через 2 – 3 місяці вони досягнуть стелі.
Ціни не можуть зростати нескінченно. Я вважаю, що вже у жовтні – листопаді при цій економічній ситуації ринок може досягти максимально можливих цін, які можуть протриматися щонайменше 6 місяців,
– зазначив глава Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.
Житло в Україні знову подорожчає / Фото Pixabay
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Що буде далі
На думку експерта, ефекту мильної бульки на ринку нерухомості не варто очікувати. Як пояснив Піта, попит на житло продовжує зростати, проте нерухомість не стала доступною навіть для 20% українців. Причин багато: низькі доходи населення, недоступна іпотека тощо.
Обвал ринку нерухомості в Україні не загрожує / Фото Pixabay
Нагадаємо, іноземці "вигрібають" кращі квартири у Києві. Це призвело до підвищення цін на ринку нерухомості в столиці.