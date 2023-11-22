Стоимость аренды выросла не только за год, но и за последние 6 месяцев. Показатель повышения средней цены еще больше: он составляет +46,7%. Об этом сообщает 24 Канал ссылаясь на данные онлайн-платформы объявлений по недвижимости M2bomber.

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Какая средняя арендная стоимость в разных районах Киева

В конце ноября 2022 цена на аренду квартир в столице составляла около 12 800 гривен. На май этого года стоимость упала в среднем до 11 900 гривен. Сейчас средняя цена на аренду жилья составляет 17 500 гривен.

За последний месяц (с 23 октября по 22 ноября) цена почти не изменилась. Она снизилась практически на 0,7%.

Средняя стоимость аренды в Киеве / Данные M2bomber

"Самым дорогим" районом в дальнейшем остается Печерский. Снять квартиру там можно в среднем за 30 500 гривен. На втором месте – Шевченковский с ценой 28 800 гривен.

К самым "дешевым" районам относятся:

Деснянский – 12 000 гривен;

Дарницкий – 13 500 гривен;

Днепровский – 13 800 гривен.

Какие цены на аренду жилья по районам по состоянию на 22 ноября / Данные M2bomber