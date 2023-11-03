По сравнению с сентябрем, количество объявлений в Киеве и области увеличилось на 21%. Значительное увеличение предложения наблюдалось в Черновицкой области – на 90% и в Закарпатской области – на 74%. Об этом сообщают аналитики украинского маркетплейса DIM.RIA, передает 24 Канал.

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Как изменился рынок аренды в октябре

По состоянию на октябрь 2023 средняя цена на аренду однокомнатной квартиры в столице составляет 17 161 гривна, а в области – 9 210 гривен. Стоимость аренды жилья с одной комнатой в октябре упала на 19% по сравнению с сентябрем. Также за месяц снизилась арендная цена в Черниговской и Черновицкой области – на 28 и 18% соответственно.

Что касается двухкомнатной квартиры, то за октябрь средняя стоимость выросла в Кировоградской и Волынской области. Между тем арендная цена на трехкомнатную квартиру в Киевской области повысилась на 70%. Такой же показатель зафиксировали и в Волынской области.

Средняя арендная стоимость в октябре против сентября / Фото DIM.RIA

Также эксперты проанализировали средние цены на аренду четырехкомнатной квартиры в 13 областях и отдельно в столице. В Ивано-Франковской области стоимость выросла на 214% за месяц. Средняя стоимость также существенно повысилась в Хмельницкой и Киевской областях - +64% и +78% соответственно.

Сколько сейчас стоит снять квартиру в Киеве

Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице зафиксирована в Деснянском районе – 8274 гривен В Дарницком и Оболонском районе цена составляет 14564 гривен и 14 468 гривен соответственно.

Самая высокая цена зафиксирована в Печерском районе – 30 264 гривен за однокомнатную квартиру.

Стоимость аренды по районам в Киеве / Фото DIM.RIA