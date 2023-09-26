В цифрах снимать жилье стало дороже на 1823 гривны. Месяц назад аренда в среднем стоила 15177 гривен, а сейчас стоимость составляет 17 тысяч гривен. В целом за последние полгода цены также выросли – более чем на 5 тысяч гривен.
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Сколько стоит снять жилье в разных районах Киева
"Самые дешевые" районы:
- Деснянский – 12 тысяч гривен;
- Подольский и Оболонский – 12,5 тысяч гривен;
- Дарницкий – 13 тысяч гривен;
- Днепровский – 13,5 тысяч гривен;
- Святошинский – 14,5 тысяч гривен.
"Самые дорогие" районы:
- Печерский – 30 тысяч гривен;
- Шевченковский – 26 тысяч гривен;
- Голосеевский – 20 тысяч гривен;
- Соломенский – 19,9 тысяч гривен.
Стоимость аренды квартир на 26 сентября / Данные M2bomber
Однокомнатные квартиры чаще всего сдают за 15,2 тысяч гривен. Двухкомнатное жилье предлагают по цене от 15 до 18 тысяч гривен. Трехкомнатные – около 30 тысяч гривен.