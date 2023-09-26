У цифрах винаймати житло стало дорожче на 1 823 гривні. Місяць тому оренда в середньому коштувала 15 177 гривень, а зараз вартість становить 17 тисяч гривень. Загалом за останні пів року ціни також виросли – на понад 5 тисяч гривень.

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Скільки коштує винайняти житло в різних районах Києва

"Найдешевші" райони:

Деснянський – 12 тисяч гривень;

Подільський та Оболонський – 12,5 тисячі гривень;

Дарницький – 13 тисяч гривень;

Дніпровський – 13,5 тисячі гривень;

Святошинський – 14,5 тисячі гривень.

"Найдорожчі" райони:

Печерський – 30 тисяч гривень;

Шевченківський – 26 тисяч гривень;

Голосіївський – 20 тисяч гривень;

Солом'янський – 19,9 тисячі гривень.



Вартість оренди квартир станом на 26 вересня / Дані M2bomber

Однокімнатні квартири найчастіше здають за 15,2 тисячі гривень. Двокімнатне помешкання пропонують за ціною від 15 до 18 тисяч гривень. Трикімнатні – близько 30 тисяч гривень.