Как изменилась стоимость аренды жилья в Киеве за последний месяц

По состоянию на конец сентября цены на аренду квартир в Киеве немного подскочили. С 27 августа по 26 сентября средняя стоимость выросла на 12,01%.

В цифрах снимать жилье стало дороже на 1823 гривны. Месяц назад аренда в среднем стоила 15177 гривен, а сейчас стоимость составляет 17 тысяч гривен. В целом за последние полгода цены также выросли – более чем на 5 тысяч гривен.

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Сколько стоит снять жилье в разных районах Киева

"Самые дешевые" районы:

Деснянский – 12 тысяч гривен;

Подольский и Оболонский – 12,5 тысяч гривен;

Дарницкий – 13 тысяч гривен;

Днепровский – 13,5 тысяч гривен;

Святошинский – 14,5 тысяч гривен.

"Самые дорогие" районы:

Печерский – 30 тысяч гривен;

Шевченковский – 26 тысяч гривен;

Голосеевский – 20 тысяч гривен;

Соломенский – 19,9 тысяч гривен.



Стоимость аренды квартир на 26 сентября / Данные M2bomber

Однокомнатные квартиры чаще всего сдают за 15,2 тысяч гривен. Двухкомнатное жилье предлагают по цене от 15 до 18 тысяч гривен. Трехкомнатные – около 30 тысяч гривен.