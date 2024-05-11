Как выросла средняя стоимость дома в Украине за последние три года: данные по областям

За последние три года цены на покупку вторичного дома существенно выросли. Особенно средняя стоимость на частное жилье повысилась в 2022 году.

Специалисты маркетплейса DIM.RIA исследовали изменения в средней стоимости частного дома в восьми областях Украины. Речь идет о Киевской, Одесской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Винницкой и Черкасской, передает Недвижимость 24.

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Цены на дом растут с каждым годом

Средняя стоимость дома в Киевской области сейчас составляет 163,7 тысячи долларов, а в Одесской области – 122,2 тысячи долларов США. Эти два региона являются лидерами по цене. На третьем месте располагается Львовская область, где цена на дом составляет 121,8 тысячи долларов.

Самая низкая цена среди представленных областей в Черкасской – это 52,7 тысячи долларов.

Если сравнивать цены на дома в 2022 году до 2021 года, то зафиксирован значительный рост во всех областях, кроме Одесской и Днепропетровской,

– отмечают в отчете.



Цены на частные дома / Инфографика DIM.RIA

В Одесской области показатель снижения средней стоимости на дома в 2022 году составляет 18%. В Днепропетровской области цена не упала, но она несущественно повысилась по сравнению с другими регионами (+12%).

За последний год цены повысились во всех указанных областях, кроме Днепропетровской. Там средняя стоимость по сравнению с 2023 годом снизилась на 11%.

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В течение апреля цены выросли во всех областях, кроме четырех. Больше всего средняя стоимость повысилась в Полтавский области (+7%), а также Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Кировоградской (+3%).

Существеннее всего цены снизились в Сумской области (-4%). Также отрицательный показатель зафиксировали в Харьковской (-2%), Винницкой (-0,4%) и Черкасской (-0,2%) областях.