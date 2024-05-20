Если сравнить население Селины в 2022 и 2023 годах, то количество выросло аж на 26,6%. Это более чем в 53 раза превышает темп роста в стране (0,5%).

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Сколько стоят дома в наиболее быстро развивающихся городах США,

Средняя стоимость дома в Селине составляет 680 тысяч долларов. Это довольно высокая цена, поэтому риэлторы говорят, что люди переезжают сюда однозначно не ради дешевого жилья. Вероятно, американцы выбирают Селину из-за ее близкого расположения к Далласу, замечательных школ с высоким рейтингом и низкий уровень преступности.

На втором месте в списке есть Фулшер, также в штате Техас. Цены на дома в городке также недешевые – средняя цена составляет 519 тысяч долларов. Сюда местные переезжают очевидно из-за близости к Хьюстону.

Сильный рынок труда, относительная доступность жилья и прочное жилищное строительство – лишь некоторые из факторов, которые привлекают людей в Техас в последние годы,

– говорит главный экономист Realtor.com Даниэль Гейл.

Замыкают пятерку такие города (название, средняя цена за дом):

Принстон, Техас (350 тысяч долларов);

Анна, Техас (427 500 долларов);

Латроп, Калифорния (741 600 долларов).

Риэлторы говорят, что раньше городок Латроп считали "какой-то шуткой". Но несколько лет назад там открыла завод Tesla, что дало толчок к быстрому развитию.