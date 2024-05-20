Якщо порівняти населення Селіни у 2022 та 2023 роках, то кількість зросла аж на 26,6%. Це більш ніж у 53 рази перевищує темп зростання в країні (0,5%).

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Скільки коштують будинки в містах США, що найшвидше розвиваються

Середня вартість будинку в Селіні становить 680 тисяч доларів. Це доволі висока ціна, тому рієлтори кажуть, що люди переїжджають сюди однозначно не заради дешевого житла. Ймовірно, американці обирають Селіну через її близьке розташування до Далласа, чудових шкіл з високим рейтингом і низький рівень злочинності.

На другому місці в списку є Фулшер, також у штаті Техас. Ціни на будинки в містечку також недешеві – середня ціна складає 519 тисяч доларів. Сюди місцеві переїжджають очевидно через близькість до Г'юстона.

Сильний ринок праці, відносна доступність житла та міцне житлове будівництво – лише деякі з факторів, які приваблюють людей до Техасу в останні роки,

– каже головний економіст Realtor.com Даніель Гейл.

Замикають п'ятірку такі міста (назва, середня ціна за будинок):

Принстон, Техас (350 тисяч доларів);

Анна, Техас (427 500 доларів);

Латроп, Каліфорнія (741 600 доларів).

Рієлтори кажуть, що раніше містечко Латроп вважали "якимось жартом". Та кілька років тому там відкрила завод Tesla, що дало поштовх до швидкого розвитку.