Дороже, чем киевская: какие цены на загородную недвижимость во Львове и области

Средняя цена за квадрат на коттеджную недвижимость еще не достигла довоенных показателей, но в западных регионах стоимость активно растет. Во Львове и области цены превысили уже те, что в столице и окрестностях.

По данным ЛУН, в Киеве и области квадратный метр коттеджной недвижимости в среднем стоит 950 долларов. На Львовщине цена немного выше – 1000 долларов.

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Львов опередил Киев за последний год

Еще год назад квадратный метр в коттеджах столицы стоил 910 долларов, опережая львовские цены.

Эксперт ЛУН Александр Андросович говорит, что во Львове квадрат стоит 1150 долларов, а в области – 1000 долларов. Это превышает столичные цены по обоим показателям. Ведь в Киеве средняя стоимость составляет 1100 долларов за квадрат, а в области – 948 долларов.

"Так же как и в жилых комплексах, где средняя цена во Львове уже превышает среднюю цену Киева, так же в коттеджных городках. Причем еще год назад Киев и Киевская область еще была выше Львова. Сейчас все меняется – Львов перегоняет столицу", – отметил Андросович.

Актуальные цены за квадрат в Киеве и области

Самым дорогим, по-прежнему, является юго-восток региона – Старообуховский. Здесь средняя цена за квадратный метр почти 3 тысячи долларов. Дешевле всего продаются коттеджи на Броварском (641 доллар), Одесском (810 долларов) и Бориспольском (850 долларов) направлениях.

В самом Киеве цены в разы меньше, чем в Конча-Заспе, но и строительство коттеджей там достаточно медленное.