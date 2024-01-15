Средняя стоимость квадрата в Киеве составляет 43 тысяч гривен. В начале декабря 2023 года цена была 42 350 гривен, а значит, она выросла примерно на 1,53%. Об этом сообщает 24 Канал ссылаясь на данные автоматической статистики на онлайн-платформе объявлений M2bomber.

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Какая средняя цена за квадрат во всех районах Киева

Печерский традиционно лидирует в списке как район с самыми дорогими ценами на квартиры. Средняя стоимость квадратного метра на первичке составляет 99 225 гривен. На втором месте оказался Подольский район со средней ценой 76 175 гривен за квадрат.

Во всех остальных районах стоимость квадратного метра будет значительно ниже. К примеру, третью позицию занимает Шевченковский район, где средняя цена составляет 43 250 гривен за квадрат.

Что касается районов с самыми дешевыми ценами, то, согласно данным, можно выделить три:

Дарницкий – 33 700 гривен за квадрат;

Деснянский – 34 100 гривен за квадрат;

Соломенский – 36500 гривен за квадрат.

Актуальные цены на квадратный метр на 15 января / Данные M2bomber

Как могут вырасти цены на первичке в 2024 году

Экспрезидент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита считает, что цены на первичном рынке могут возрасти в пределах 15%. На это, в частности, будет влиять дефицит рабочей силы.

Стоимость, к слову, вероятнее всего, будет расти в отдельных городах. Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак считает, что за первое полугодие цены станут выше в Киеве и Львове, а также в Ивано-Франковске и Ужгороде.