Если в начале декабря средняя стоимость квадрата составляла 34750 гривен, то сейчас в среднем составляет 33 900 гривен. Об этом сообщает 24 Канал ссылаясь на статистические данные онлайн-платформы объявлений M2bomber.

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Сколько стоит квадратный метр во всех районах Львова.

Самая высокая цена за квадратный метр зафиксирована в Сиховском районе, а это в среднем 69 тысяч гривен. Во всех остальных районах цена будет значительно ниже. К примеру, во втором по стоимости районе квадрат стоит в среднем 39 600 гривен. Такая цена зафиксирована во Франковском районе.

В Шевченковском цена на квадрат в новостройках – 38 200 гривен. Следовательно, остаются три района Львова с самой доступной средней стоимостью:

Лычаковский – 34 тысячи гривен;

Железнодорожный – 28 575 гривен;

Галицкий – 28 тысяч гривен.

Актуальные цены на 17 января / Данные M2bomber

К слову, если сравнивать среднюю цену за квадрат в январе 2023 года, то она снизилась на 20% (с 42 550 гривен до 33 900 гривен).

Какие цены на первичном рынке в Киеве

Район с самой дорогой средней стоимостью квадратного метра – традиционно Печерский (99 225 гривен). Следующими со значительным отрывом в цене Подольский и Шевченковский - 76 175 и 43 250 гривен за квадрат соответственно.

Среди районов с самыми дешевыми ценами есть Соломенский, Деснянский и Дарницкий. В Соломенском квадратный метр стоит 36 500 гривен, а в Деснянском и Дарницком – 34 100 и 33 700 гривен соответственно.

За последний месяц цены на первичном рынке в Киеве снизились, но только на 1,53%. В январе средняя стоимость составляет 43 тысяч гривен.