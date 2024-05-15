Аналитики DIM.RIA исследовали, какая же разница в цене между квартирой без ремонта и с ремонтом. Они проанализировали среднюю стоимость в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Одессе и Днепре, передает Недвижимость 24.

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Разница в цене на квартиры с ремонтом и без ремонта

Согласно результатам исследования, наибольшая разница в цене зафиксирована во Львове – это 55%. Однокомнатная квартира на вторичке без ремонта стоит 53,4 тысячи долларов, а с ремонтом – 82,4 тысячи долларов.

Наименьшая разница в цене в столице – всего лишь 5%. В Киеве квартиры без ремонта продают в среднем за 91,2 тысячи долларов, а с ремонтом – 95,8 тысячи долларов.

Цены на квартиры с ремонтом и без ремонта / Инфографика DIM.RIA

Какая ситуация в других городах

Ивано-Франковск

42,2 тысячи долларов (без ремонта);

56,1 тысячи долларов (с ремонтом).

Разница – 33%.

Одесса

40 тысяч долларов (без ремонта);

50,6 тысяч долларов (с ремонтом).

Разница – 26%.

Днепр

35,9 тысячи долларов (без ремонта);

43,5 тысячи долларов (с ремонтом).

Разница – 21%.