Аналітики DIM.RIA дослідили, яка ж різниця в ціні між квартирою без ремонту і з ремонтом. Вони проаналізували середню вартість у Києві, Львові, Івано-Франківську, Одесі та Дніпрі, передає Нерухомість 24.
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Різниця в ціні на квартири з ремонтом і без ремонту
Згідно з результатами дослідження, найбільша різниця у ціні зафіксована у Львові – це 55%. Однокімнатна квартира на вторинці без ремонту коштує 53,4 тисячі доларів, а з ремонтом – 82,4 тисячі доларів.
Найменша різниця в ціні у столиці – всього лише 5%. У Києві помешкання без ремонту продають в середньому за 91,2 тисячі доларів, а з ремонтом – 95,8 тисячі доларів.
Ціни на квартири з ремонтом і без ремонту / Інфографіка DIM.RIA
Яка ситуація в інших містах
Івано-Франківськ
- 42,2 тисячі доларів (без ремонту);
- 56,1 тисячі доларів (з ремонтом).
Різниця – 33%.
Одеса
- 40 тисяч доларів (без ремонту);
- 50,6 тисячі доларів (з ремонтом).
Різниця – 26%.
Дніпро
- 35,9 тисячі доларів (без ремонту);
- 43,5 тисячі доларів (з ремонтом).
Різниця – 21%.