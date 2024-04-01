В столице сейчас активизируется рынок продаж. Чаще всего жилье покупают на вторичном рынке, в новостройках – рассматривают реже. Об этом рассказала риелтор одного из киевских агентств недвижимости Валерия Малюцкая.

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Почему растут цены на квартиры в Киеве

"Весной, а также с началом осени и до конца зимы всегда растет спрос на недвижимость. Рост спроса всегда влияет на цены: чем больше интересуются жильем, тем больше оно дорожает. Сейчас есть несколько причин, почему растут цены на недвижимость", – говорит Валерия Малюцкая.

Первая причина – сейчас активно действует программа выгодных кредитов "еОселя" с самым низким процентами в стране. Примерно 80% тех, кто покупает жилье в Киеве, – это люди, которые воспользовались этой программой. Также можно получить сертификаты с помощью "еВідновлення".

Вторая причина – рост стоимости строительных материалов и более высокая оплата за работу работников.

Сколько сейчас стоят квартиры в Киеве

В марте средние цены на квартиры с одной комнатой следующие:

Печерский – 120 000 долларов;

Голосеевский – 70 000 долларов;

Соломенский – 56 000 долларов;

Святошинский – 48 000 долларов;

Шевченковский – 79 700 долларов;

Дарницкий – 65 000 долларов;

Днепровский – 60 000 долларов;

Святошинский – 48 000 долларов;

Деснянский – 42 000 долларов;

Оболонский – 53 000 долларов.

"Надо понимать: далеко не факт, что квартира продастся за ту цену, которую мы видим в интернете. Когда приходишь и осматриваешь квартиру, владелец чаще всего готов снизить цену и продать дешевле на 10 – 15%", – говорит риелтор.

В Киеве есть и такие продавцы, которые не хотят снижать цену, но их немного. Ведь когда владелец формирует стоимость недвижимости, то примерно понимает, по какой цене его недвижимость быстро купят, а по какой – долго не будет продаваться.