У столиці зараз активізується ринок продажу. Найчастіше житло купують на вторинному ринку, у новобудовах – розглядають рідше. Про це розповіла рієлторка одного з київських агентств нерухомості Валерія Малюцька.

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Чому ростуть ціни на квартири в Києві

"Навесні, а також з початком осені та до кінця зими завжди зростає попит на нерухомість. Зростання попиту завжди впливає на ціни: чим більше цікавляться житлом, тим більше воно дорожчає. Наразі є декілька причин, чому ростуть ціни на нерухомість", – каже Валерія Малюцька.

Перша причина – зараз активно діє програма вигідних кредитів "єОселя" з найнижчим відсотками в країні. Приблизно 80% тих, хто купує житло в Києві, – це люди, які скористалися цією програмою. Також можна отримати сертифікати за допомогою "єВідновлення".

Друга причина – зростання вартості будівельних матеріалів та вища оплата за роботу працівників.

Скільки зараз коштують квартири в Києві

У березні середні ціни на квартири з одною кімнатою такі:

Печерський – 120 000 доларів;

Голосіївський – 70 000 доларів;

Солом'янський – 56 000 доларів;

Святошинський – 48 000 доларів;

Шевченківський – 79 700 доларів;

Дарницький – 65 000 доларів;

Дніпровський – 60 000 доларів;

Святошинський – 48 000 доларів;

Деснянський – 42 000 доларів;

Оболонський – 53 000 доларів.

"Треба розуміти: далеко не факт, що квартира продасться за ту ціну, яку ми бачимо в інтернеті. Коли приходиш та оглядаєш квартиру, власник найчастіше готовий знизити ціну і продати дешевше на 10 – 15%", – каже рієлторка.

У Києві є й такі продавці, які не хочуть знижувати ціну, але їх небагато. Адже коли власник формує вартість нерухомості, то приблизно розуміє, за якою ціною його нерухомість швидко куплять, а за якою – довго не продаватиметься.