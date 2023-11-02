1 ноября прошлого года квадратный метр стоил 42 025 гривен, а сейчас его средняя стоимость составляет 33 450 гривен за "квадрат". То есть если считать стоимость определенной квартиры, разница будет очень существенной.

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Сколько стоит квадратный метр во львовских новостройках

За последние полгода цена выросла, однако всего-навсего на 2,45%. В начале мая этого года стоимость "квадрата" составила 32 650 гривен. А за последний месяц средняя цена несколько снизилась – на 0,22%.

Изменения в средней стоимости квадратного метра во Львове / Данные M2bomber

Дороже всего "квадрат" стоит в Сиховском районе, а дешевле всего – в Галицком. Стоимость квадратного метра по состоянию на утро 2 ноября:

Галицкий – 27 100 гривен;

Железнодорожный – 28 500 гривен;

Лычаковский – 31 550 гривен;

Сыховский – 45 700 гривен;

Франковский – 40 775 гривен;

Шевченковский – 35 000 гривен.

К слову, на вторичном рынке цены выросли. Повышение стоимости жилья зафиксировали и за год (+16,29%), и за последние полгода (+10,76%), а также за месяц (+5,59%).