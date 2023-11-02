1 листопада минулого року квадратний метр коштував 42 025 гривень, а зараз його середня вартість становить 33 450 гривень за "квадрат". Тобто, якщо рахувати вартість певної квартири, різниця буде дуже суттєвою.

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Скільки коштує квадратний метр у львівських новобудовах

За останні пів року ціна зросла, проте всього лише на 2,45%. На початку травня цього року вартість "квадрата" становила 32 650 гривень. А за останній місяць середня ціна дещо знизилася – на 0,22%.

Зміни в середній вартості квадратного метра у Львові / Дані M2bomber

Найдорожче "квадрат" коштує у Сихівському районі, а найдешевше – у Галицькому. Вартість квадратного метра станом на ранок 2 листопада:

Галицький – 27 100 гривень;

Залізничний – 28 500 гривень;

Личаківський – 31 550 гривень;

Сихівський – 45 700 гривень;

Франківський – 40 775 гривень;

Шевченківський – 35 000 гривень.

До слова, на вторинному ринку ціни зросли. Підвищення вартості житла зафіксували й протягом року (+16,29%), і за останні пів року (+10,76%), а також за місяць (+5,59%).