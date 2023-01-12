За год цены на недвижимость в ЕС выросли на 7,4%: в каких странах самое стремительное подорожание

По данным Евростата, в третьем квартале 2022 года цены на жилье в странах ЕС без учета инфляции в среднем выросли на 0,9% в квартальном и на 7,4% в годовом исчислении.

Как изменились цены на жилье в третьем квартале 2023 года

Среди государств-членов ЕС большинство продемонстрировало годовой рост цен на жилье в третьем квартале 2022 года более чем на 10%. Самый высокий рост был зафиксирован в Эстонии (+24,2%), Венгрии (+21,0%) и Литве (+19,3%). В то же время удешевление наблюдалось только в Дании (-2,4%).

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По сравнению со вторым кварталом 2022 стоимость жилья увеличилась в 20 странах-членах ЕС. Самый значительный квартальный подъем зарегистрирован на Кипре (+5,8%), Болгарии (+4,1%) и Австрии (+4,0%), а снижение наблюдалось в Дании (-3,8%), Швеции (-3, 1%), Финляндии (-1,3%), Румынии (-1,2%), Италии (-1,0%) и Германии (-0,4%).

Как изменились цены с третьего квартала 2021 года по третий квартал 2022 года:

Эстония – рост на 24,2%;

Венгрия – рост на 21,0%;

Литва – рост на 19,3%;

Чехия – рост на 16,6%;

Болгария – рост на 15,6%;

Словения – рост на 15,4%;

Хорватия – рост на 14,8%;

Словакия – рост на 14,6%;

Латвия – рост на 13,7%;

Португалия – рост на 13,1%;

Австрия – рост на 12,8%;

Нидерланды – рост на 12,2%;

Польша – рост на 12,1%;

Ирландия – рост на 11,9%;

Люксембург – рост на 11,1%;

Испания – рост на 7,6%;

Румыния – рост на 7,0%;

Франция – рост на 6,5%;

Мальта – рост на 6,3%;

Бельгия – рост на 5,4%;

Кипр – рост на 5,3%;

Германия – рост на 4,9%;

Италия – рост на 3,0%;

Финляндия – рост на 1,3%;

Швеция – рост на 1,1%;

Дания – падение на 2,4%.

Как изменилась арендная плата

С 2010 по 2022 год арендная плата в ЕС выросла на 18,5%. Стоимость продолжала расти все 12 месяцев прошлого года, так в третьем квартале зафиксирован рост на 2,1% против второго квартала и на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Наибольший рост продемонстрировали:

Эстония (+199%),

Венгрия (+174%),

Люксембург (+140%),

Литва (+137%),

Латвия (+134%),

Чехия (+133%),

Австрия (+133%).

Снижение наблюдалось:

в Греции (-22%),

в Италии (-9%),

на Кипре (-0,3%).