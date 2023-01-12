За год цены на недвижимость в ЕС выросли на 7,4%: в каких странах самое стремительное подорожание
Источник:Евростат
По данным Евростата, в третьем квартале 2022 года цены на жилье в странах ЕС без учета инфляции в среднем выросли на 0,9% в квартальном и на 7,4% в годовом исчислении.
Как изменились цены на жилье в третьем квартале 2023 года
Среди государств-членов ЕС большинство продемонстрировало годовой рост цен на жилье в третьем квартале 2022 года более чем на 10%. Самый высокий рост был зафиксирован в Эстонии (+24,2%), Венгрии (+21,0%) и Литве (+19,3%). В то же время удешевление наблюдалось только в Дании (-2,4%).
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По сравнению со вторым кварталом 2022 стоимость жилья увеличилась в 20 странах-членах ЕС. Самый значительный квартальный подъем зарегистрирован на Кипре (+5,8%), Болгарии (+4,1%) и Австрии (+4,0%), а снижение наблюдалось в Дании (-3,8%), Швеции (-3, 1%), Финляндии (-1,3%), Румынии (-1,2%), Италии (-1,0%) и Германии (-0,4%).
Как изменились цены с третьего квартала 2021 года по третий квартал 2022 года:
- Эстония – рост на 24,2%;
- Венгрия – рост на 21,0%;
- Литва – рост на 19,3%;
- Чехия – рост на 16,6%;
- Болгария – рост на 15,6%;
- Словения – рост на 15,4%;
- Хорватия – рост на 14,8%;
- Словакия – рост на 14,6%;
- Латвия – рост на 13,7%;
- Португалия – рост на 13,1%;
- Австрия – рост на 12,8%;
- Нидерланды – рост на 12,2%;
- Польша – рост на 12,1%;
- Ирландия – рост на 11,9%;
- Люксембург – рост на 11,1%;
- Испания – рост на 7,6%;
- Румыния – рост на 7,0%;
- Франция – рост на 6,5%;
- Мальта – рост на 6,3%;
- Бельгия – рост на 5,4%;
- Кипр – рост на 5,3%;
- Германия – рост на 4,9%;
- Италия – рост на 3,0%;
- Финляндия – рост на 1,3%;
- Швеция – рост на 1,1%;
- Дания – падение на 2,4%.
Как изменилась арендная плата
С 2010 по 2022 год арендная плата в ЕС выросла на 18,5%. Стоимость продолжала расти все 12 месяцев прошлого года, так в третьем квартале зафиксирован рост на 2,1% против второго квартала и на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Наибольший рост продемонстрировали:
- Эстония (+199%),
- Венгрия (+174%),
- Люксембург (+140%),
- Литва (+137%),
- Латвия (+134%),
- Чехия (+133%),
- Австрия (+133%).
Снижение наблюдалось:
- в Греции (-22%),
- в Италии (-9%),
- на Кипре (-0,3%).