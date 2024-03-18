Во многих городах Украины растут цены на вторичное жилье: сколько сейчас стоят квартиры

Средние цены на первичном рынке фактически остаются без изменений в большинстве городов Украины. Но стоимость жилья на вторичке выросла за последние полгода примерно на 8%,

Стоимость квартир выросла во всех крупнейших городах, кроме Харькова. Об этом стало известно из статистики онлайн-платформы недвижимости ЛУН, передает 24 Канал.

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Цены во Львове, Одессе и Днепре существенно выросли

Средняя стоимость однокомнатной в феврале во Львове составляет 60 тысяч долларов, а это на 7% больше чем полгода назад. Цена за двухкомнатное жилье тоже изменилась – сейчас она составляет 91 100 долларов (+12% за полгода). Трехкомнатную квартиру можно приобрести за 110 900 долларов (+6% за полгода).

В Одессе медиана однокомнатной квартиры – 40 тысяч долларов (+11% за последние полгода), двухкомнатной – 58 300 долларов (+5% за последние полгода), трехкомнатной – 80 тысяч долларов (+6% за последние полгода).

В Днепре ситуация такая:

1-комнатные – 38 тысяч долларов (+10% за полгода);

2-комнатные – 52 300 долларов (+8% за полгода);

3-комнатные – 71 тысяч долларов (+9% за полгода).

Что со стоимостью на жилье в Киеве и Харькове

В Киеве цены тоже стали выше, но не так существенно. В феврале средняя стоимость жилья с одной комнатой составляет 68 тысяч долларов, двухкомнатной – 85 тысяч долларов. Однако реальная цена проданных квартир отличается – 55 тысяч долларов для однокомнатной и 75 тысяч долларов для двухкомнатной.

Харьков – единственный среди крупных городов, где жилье на вторичке стало дешевле:

1-комнатные – 24 500 долларов (-2% за полгода);

2-комнатные – 37 500 долларов (-7% за полгода);

3-комнатные – 49 900 долларов (-5% за полгода).

Падение цен, очевидно, связаны с частотой обстрелов в городе и его близостью к линии фронта.