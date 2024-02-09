Какие цены на вторичные квартиры в Киеве: аналитические данные за январь

В Киеве зафиксировали рост цен на покупку недвижимости на вторичном рынке. Узнайте, как изменилась стоимость и за сколько можно приобрести жилье в столице.

Аналитики DIM.RIA зафиксировали резкое падение предложения на вторичном рынке Киева в течение января. Этот показатель составляет аж -86% и является самым высоким отрицательным по Украине. В то же время цены на покупку квартир выросли в пределах 2 – 3%, сообщает 24 Канал.

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Сколько стоят квартиры с разным количеством комнат

За жилье с одной комнатой в Киеве придется заплатить около 91 219 долларов. За последний месяц цены выросли на 2,86%. И это самая высокая цена на вторичном рынке в Украине. Что касается стоимости квартир с несколькими комнатами:

двухкомнатная – 117 223 долларов (+2,02%);

трехкомнатная – 161 760 долларов (+2,58%);

четырехкомнатная – 251 409 (+2,23%).

Цены на вторичном рынке Киева в течение января выросли / Данные DIM.RIA

Как изменилась стоимость аренды квартир в столице

В течение января цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир выросли в пределах 1%. Средняя стоимость аренды жилья с одной комнатой составляет 16 630 гривен, а двухкомнатной – 19 987 гривен.

В Печерском и Шевченковском районе снимать жилье очень дорого – в среднем это 30 480 гривен и 27 500 гривен в месяц соответственно. Самые дешевые цены на аренду сейчас в Деснянском (10 600 гривен), Оболонском (12 000 гривен) и Днепровском (12 500 гривен) районах.