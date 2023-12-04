За последний год средняя стоимость квадратного метра на вторичке в Киеве выросла на 5%. В прошлом году 4 декабря цена была около 50 900 гривен за "квадрат", а сейчас она составляет в среднем 53 640 гривен. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные с платформы объявлений M2bomber.

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Сколько стоит "квадрат" на вторичном рынке по районам

За последние 6 месяцев, с июня по декабрь, средняя стоимость повысилась почти на 4% (в июне этого года было 51 635 гривен за "квадрат"). За последний месяц цена выросла на 2% (в начале ноября была 52 550 гривен за "квадрат").

Изменения в ценах на вторичном рынке недвижимости / Данные M2bomber

Дороже всего квадратный метр на вторичном рынке стоит в Печерском районе. Там цена в среднем достигает 84 840 гривен. Следующими в списке будут Шевченковский и Голосеевский районы с ценами 62 200 и 60 140 гривен соответственно.

Самым "дешевым" районом является Деснянский со средней стоимостью 39 930 гривен. Во всех других районах цена составляет от 50 до 56 тысяч за "квадрат".

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Актуальные средние цены за "квадрат" на вторичке / Данные M2bomber