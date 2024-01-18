Рынок недвижимости в Запорожье: как война повлияла на спрос и стоимость квартир

По сравнению с довоенным временем цены на аренду жилья в Запорожье выросли. Это связано с приездом переселенцев, в результате чего в городе увеличился спрос на квартиры.

Выросли также цены на покупку вторичной недвижимости. Однако как бы ни рос спрос на приобретение жилья, он еще не достигает показателей довоенного.

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Что изменилось на вторичном рынке жилья

Агент по недвижимости Яна Бакламищева говорит, что цены на аренду жилья выросли по всему городу. Наибольшую популярность пользуются однокомнатные квартиры.

Когда у нас появились ВПЛ, когда люди начали массово приезжать, цены на аренду очень выросли. Если до полномасштабного вторжения можно было снять нормальную однокомнатную квартиру где-то за 3000 – 3500 гривен, то сейчас это 5000 – 7000 гривен,

– рассказала агентка.

Цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры начинаются примерно с одной цифры, условно с 5 тысяч гривен. Цена на коммунальные услуги у них выше, поэтому спрос на жилье с тремя комнатами сейчас невелик.

За время войны увеличился спрос на аренду и покупку жилья на Правом берегу Днепра, на Левом – участилась продажа недвижимости.

Риэлторка говорит, что ситуация на рынке в определенной степени зависит от интенсивности обстрелов города. Если она высока, то рынок очень "падает".

Сколько украинцев приобрели дом за жилищные сертификаты

Уже 95 украинских семей, жилье которых разрушили россияне, приобрели себе недвижимость с использованием жилых сертификатов. В основном они выбирали квартиры на вторичном рынке.

Чаще новое жилье покупали в Черниговской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Тернопольской, Львовской областях и в Киеве. Также наблюдается тенденция покупки жилья в пределах тех районов, где семьи жили раньше.

Только 23% украинских семей покупали дома, остальные 77% – квартиры.