Зросли також ціни на купівлю вторинної нерухомості. Проте як би не зростав попит на придбання житла, він ще не досягає показників довоєнного.

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Що змінилося на вторинному ринку житла

Агентка з нерухомості Яна Бакламіщева каже, що ціни на оренду житла зросли по всьому місту. Найбільшу популярність мають однокімнатні квартири.

Коли в нас з'явились ВПО, коли люди почали масово приїжджати, ціни на оренду дуже виросли. Якщо до повномасштабного вторгнення можна було винаймати нормальну однокімнатну квартиру десь за 3000 – 3500 гривень, то зараз це 5000 – 7000 гривень,

– розповіла агентка.

Ціни на двокімнатні й трикімнатні квартири починаються приблизно з однієї цифри, умовно з 5 тисяч гривень. Ціна на комунальні послуги в них вища, тому попит на помешкання з трьома кімнатами нині невеликий.

За час війни збільшився попит на оренду й купівлю житла на Правому березі Дніпра, водночас на Лівому – почастішав продаж нерухомості.

Рієлторка каже, що ситуація на ринку певною мірою залежить від інтенсивності обстрілів міста. Якщо вона висока, то ринок дуже "падає".

Скільки українців придбали дім за житлові сертифікати

Уже 95 українських родин, житло яких зруйнували росіяни, придбали собі нерухомість, використовуючи житлові сертифікати. Здебільшого вони обирали квартири на вторинному ринку.

Найчастіше нове житло купували в Чернігівській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Тернопільській, Львівській областях та в Києві. Також спостерігається тенденція купівлі житла в межах тих районів, де сім'ї жили раніше.

Лише 23% українських сімей купували будинки, інші 77% – квартири.