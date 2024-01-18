По подсчетам, новое жилье приобрели 95 украинских семей. В основном они выбирали квартиры на вторичном рынке недвижимости. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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Где больше всего покупали жилье за сертификаты

"Видим уже более широкую географию. Новое жилье люди покупали в Черниговской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Тернопольской, Львовской областях и Киеве. Видим также тенденцию в выборе жилья в пределах региона, где было уничтожено", – рассказал Кубраков.

Стоит отметить, что в основном украинцы выбирают квартиры – это 77% от общего количества семей, которые уже приобрели жилье; 23% – купили дома.



Актуальные данные о покупке жилья за сертификаты / Фото из фейсбука Александра Кубракова

Кроме того, уже более 35 тысяч семей получили компенсацию на общую сумму более 3 миллиардов гривен. Эти средства люди смогут использовать для проведения ремонтов в своих домах, которые были повреждены в результате российской военной агрессии.

Какие цены на квадратный метр в новостройках Киева и Львова

На середину января средняя стоимость квадрата в Киеве составляет 43 тысячи гривен. За последний месяц цена увеличилась на 1,53%. "Самым дорогим" районом является Печерский, где средняя цена за квадратный метр составляет 99 225 гривен. "Самый дешевый" – Дарницкий со стоимостью 33 700 гривен за квадрат.

Во Львове общая средняя стоимость в новостройках составляет 33 900 гривен за квадрат. Дороже всего квадратный метр стоит в Сыхивском районе – 69 тысяч гривен, а самые дешевые цены зафиксировали в Галицком и Железнодорожном – 28 000 и 28 575 гривен соответственно. За последний месяц средняя стоимость первичного рынка во Львове снизилась на 2,45%.