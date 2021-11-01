Цены на недвижимость достигли предела: что будет происходить дальше

Со второй половины сентября наблюдается постепенное понижение активности во всех сегментах жилой недвижимости. При этом рост цен зафиксирован лишь у 10% выставленных на продажу квартир.

Что это значит для рынка и что, скорее всего, будет происходить дальше – рассказал Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины. Собрали главное в нашем материале.

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Вторичный рынок жилья

Со второй половины сентября на вторичном рынке жилья в крупнейших городах Украины наблюдается снижение активности покупателей на 5 – 10%.

Такая тенденция уже привела к стабилизации цен: в Киеве, Одессе, Днепре, Львове и Харькове средний рост стоимости жилья по сравнению с сентябрем уже не превышает 1,5 – 2% в сегменте наиболее востребованных квартир площадью до 50 квадратов, преимущественно в домах советской застройки.

При этом, что самое важное, рост цен зафиксирован только у 10% выставленных на продажу квартир, – отмечает Пита.

По его мнению, такая тенденция связана с изменениями в структуре спроса: покупатели не готовы к новым ценам и ищут дешевые предложения.

Первичный рынок жилья

На первичном рынке наблюдается схожая тенденция. Снижение спроса уже произошло во Львове (около 20%), Киеве, Одессе, Днепре и Харькове (до 10%).

Застройщики получили достаточно красноречивый сигнал, что сейчас спрос почти полностью реализован. Однако до конца года средняя стоимость квадратного метра в новостройках может вырасти еще на 2 – 3%, – добавляет Пита.

Также эксперт констатирует, что в крупнейших городах Украины арендный спрос был реализован более чем на 90% и, следовательно, можно утверждать, что на ближайшие 2 – 3 месяца стоимость аренды не испытает существенных изменений.

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Прогнозы эксперта

Еще рано говорить о кризисных явлениях на рынке жилья. Скорее происходит смена главных тенденций, которые вряд ли не заметят собственники жилья на вторичном рынке или застройщики, – заключает Пита.

Он добавляет, что сейчас в Украине ожидается достаточно продолжительный период стабильных цен на жилье. Платежеспособный спрос почти иссяк, и без развития доступной ипотеки в Украине фактически нет "источников" к расширению круга потенциальных покупателей. Главное в этой ситуации – не впадать в панику, ведь стабилизация цен – это не обвал рынка.