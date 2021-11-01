Що це означає для ринку та що найімовірніше відбуватиметься далі – розповів Юрій Піта, президент Асоціації спеціалістів з нерухомості (рієлторів) України. Зібрали головне у нашому матеріалі.

Читайте також Яку квартиру купити для вигідної здачі в оренду: поради девелопера

Вторинний ринок житла

З другої половини вересня на вторинному ринку житла у найбільших містах України спостерігається зниження активності покупців на 5 – 10%.

Така тенденція вже призвела до стабілізації цін: у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові та Харкові середнє зростання вартості житла у порівнянні з вереснем уже не перевищує 1,5 – 2% у сегменті найбільш популярних квартир площею до 50 квадратів, переважно у будинках радянської забудови.

При цьому, що найважливіше, зростання цін зафіксовано лише у 10% виставлених на продаж квартир, – зазначає Піта.

На його думку, така тенденція пов’язана зі змінами у структурі попиту: покупці не готові до нових цін та шукають дешеві пропозиції.

Первинний ринок житла

На первинному ринку спостерігається схожа тенденція. Зниження попиту вже відбулося у Львові (близько 20%), Києві, Одесі, Дніпрі та Харкові (до 10%).

Забудовники отримали досить промовистий сигнал, що зараз попит майже повністю реалізований. Однак до кінця року середня вартість квадратного метра в новобудовах може зрости ще на 2 – 3%, – додає Піта.

Також експерт констатує, що у найбільших містах України орендний попит було реалізовано на понад 90% і, отже, можна стверджувати, що на найближчі 2−3 місяці вартість оренди не зазнає суттєвих змін.

Цікаво Відомий девелопер назвав плюси та мінуси законопроєкту про гарантування прав на нерухомість

Прогнози експерта

Ще зарано говорити про кризові явища на ринку житла. Радше відбувається зміна головних тенденцій, які навряд чи не помітять власники житла на вторинного ринку чи забудовники, – підсумовує Піта.

Він додає, що зараз в Україні очікується досить тривалий період стабільних цін на житло. Платоспроможний попит майже вичерпався, і без розвитку доступної іпотеки, в Україні фактично немає "джерел" до розширення кола потенційних покупців. Головне в цій ситуації – не впадати в паніку, адже стабілізація цін – це не обвал ринку.