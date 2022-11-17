Соответствующие данные опубликовала Ассоциация германских банков облигаций (VDP). При этом отметили, что стоимость арендной платы продолжает расти.

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Как изменились цены на жилье в Германии

В третьем квартале 2022 года цены на квартиры и дома в Германии упали на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно недавно опубликованному индексу цен на недвижимость, составленному Ассоциацией немецких банков облигаций, рост процентных ставок по кредитам в сочетании с высокой инфляцией замедлил рост цен на рынке жилья.

Результат индекса основан на данных о транзакциях из более чем 700 банков. Директор VDP Йенс Толкмит сказал, что данные указывают на то, что двенадцатилетняя тенденция роста на рынке недвижимости подходит к концу.

Цены на жилую недвижимость семи крупнейших городов Германии упали на 0,7%. В Берлине цены остановились на показателях в прошлом квартале. В то же время в Кельне и Мюнхене индекс зафиксировал падение на 0,6 и 1,5% соответственно.

Аренда все еще растет

Несмотря на снижение цен на покупку жилья, стоимость аренды в Германии продолжает расти. Согласно индексу VDP, арендная плата повысилась на 4,8% в течение 2022 года.

Толкмитт отметил, что высокие цены на покупку жилья еще больше усиливают конкуренцию за арендуемое жилье.