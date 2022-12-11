Как отмечает глава комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас, сегодня все меньше продавцов распродают жилье на волне паники.
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Цены на жилье продолжат расти
Бразас отмечает, что продавцы, стремившиеся продать жилье срочно, уже заключили сделки. На рынок вышли те, кто ожидал стабилизации ситуации и не готов уступать цене.
Волна паники утихла и сегодня продавцы не спешат снижать цены,
– рассказал Бразас.
Сейчас и в ближайшее время застройщики и продавцы квартир на "вторичке" продолжат удерживать цены, так что купить жилье дешево сегодня не получится.
С этим согласен и эксперт рынка недвижимости Михаил Артюхов. Он прибавляет, что цены на жилье начали расти с началом осени. Причем это заметно и на рынке аренды.
Еще в начале августа на киевском рынке арендного жилья нельзя было ничего сдать, но потом он резко оживился из-за отложенного спроса – все предложения быстро разобрали. Более того, осенью посредники начали ходить по арендодателям, которые уже поселили квартирантов за 6 – 7 тысяч гривен, предлагая им привести "нормальных" арендаторов, готовых платить 9 тысяч гривен за однокомнатную квартиру,
– рассказал о ситуации Артюхов.
Эксперт считает, что спрос на аренду будет сохраняться благодаря притоку в столицу переселенцев из других регионов.