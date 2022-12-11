Ожидать скидок не стоит: эксперты объяснили, чем обусловлено подорожание жилья

Несмотря на перебои с электроснабжением, цены на первичную недвижимость не спешат снижаться. Похожая ситуация со стоимостью наблюдается на вторичном рынке жилья.

Как отмечает глава комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас, сегодня все меньше продавцов распродают жилье на волне паники.

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Цены на жилье продолжат расти

Бразас отмечает, что продавцы, стремившиеся продать жилье срочно, уже заключили сделки. На рынок вышли те, кто ожидал стабилизации ситуации и не готов уступать цене.

Волна паники утихла и сегодня продавцы не спешат снижать цены,

– рассказал Бразас.

Сейчас и в ближайшее время застройщики и продавцы квартир на "вторичке" продолжат удерживать цены, так что купить жилье дешево сегодня не получится.

С этим согласен и эксперт рынка недвижимости Михаил Артюхов. Он прибавляет, что цены на жилье начали расти с началом осени. Причем это заметно и на рынке аренды.

Еще в начале августа на киевском рынке арендного жилья нельзя было ничего сдать, но потом он резко оживился из-за отложенного спроса – все предложения быстро разобрали. Более того, осенью посредники начали ходить по арендодателям, которые уже поселили квартирантов за 6 – 7 тысяч гривен, предлагая им привести "нормальных" арендаторов, готовых платить 9 тысяч гривен за однокомнатную квартиру,

– рассказал о ситуации Артюхов.

Эксперт считает, что спрос на аренду будет сохраняться благодаря притоку в столицу переселенцев из других регионов.