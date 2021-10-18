В зависимости от класса жилья, цена на квадратный метр варьируется от 24 600 – 99 400 гривен. Рассказываем сколько придется заплатить за эконом, комфорт, бизнес и премиум-жилье.

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Как изменились цены на столичное жилье / Фото "СтройОбзор"

Эконом

Как изменились цены на столичное жилье в сегменте эконом / Фото "СтройОбзор"

Согласно данным "СтройОбзор", в эконом-классе цена опустилась на 3%. На сегодня средняя стоимость квадратного метра составляет 24 600 гривен. Именно в этом сегменте стоимость "квадрата" постепенно снижается начиная с весны 2021 года.

Комфорт

Как изменились цены на столичное жилье в сегменте комфорт / Фото "СтройОбзор"

С "комфортом" ситуация противоположная. С лета 2021 цены пошли вверх и увеличивались с каждым месяцем. В сентябре стоимость повысилась на 14% и составила 36 400 гривен за "квадрат".

Бизнес

Как изменились цены на столичное жилье в сегменте бизнес / Фото "СтройОбзор"

В сентябре бизнес-класс также подорожал. Но изменения были не столь резким. Цена поднялась на 2% и составила 57 300 гривен за метр квадратный.

Премиум

Как изменились цены на столичное жилье в сегменте премиум / Фото "СтройОбзор"

Такая же ситуация характерна и для класса "премиум". Сентябрьские изменения оказались не особо существенными. Стоимость квадратного метра здесь составила 70 200 гривен. Если говорить о процентном соотношении с августом, то она повысилась на 2%.

Де-люкс

Как изменились цены на столичное жилье в сегменте де-люкс / Фото "СтройОбзор"

Стоимость "квадрата" в классе "де-люкс" также опустилась. На сегодня она составляет 99 400 гривен. Этот показатель на 1,3% ниже, чем в последний месяц лета.