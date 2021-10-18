В залежності від класу житла, ціна на квадратний метр варіюється від 24 600 – 99 400 гривень. Розповідаємо скільки доведеться заплатити за економ, комфорт, бізнес та преміум-житло.

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Як змінилися ціни на столичне житло / Фото "СтройОбзор"

Економ

Як змінилися ціни на столичне житло в сегменті економ / Фото "СтройОбзор"

Згідно з даними "СтройОбзор", в економкласі ціна опустилася на 3%. На сьогодні середня вартість квадратного метра становить 24 600 гривень. Саме у цьому сегменті вартість "квадрату" поступово знижується починаючи з весни 2021 року.

Комфорт

Як змінилися ціни на столичне житло в сегменті комфорт / Фото "СтройОбзор"

З "комфортом" ситуація протилежна. З літа 2021 року ціни пішли вгору й збільшувалися з кожним місяцем. У вересні вартість підвищилася на 14% і склала 36 400 гривень за "квадрат".

Бізнес

Як змінилися ціни на столичне житло в сегменті бізнес / Фото "СтройОбзор"

У вересні бізнес-клас також подорожчав. Але зміни були не таким різким. Ціна піднялася на 2% і склала 57 300 гривень за метр квадратний.

Преміум

Як змінилися ціни на столичне житло в сегменті преміум / Фото "СтройОбзор"

Така ж ситуація характерна і для класу "преміум". Вересневі зміни виявилися не особливо істотними. Вартість квадратного метра тут склала 70 200 гривень. Якщо говорити про процентне співвідношення з серпнем, то вона підвищилася на 2%.

Де-люкс

Як змінилися ціни на столичне житло в сегменті де-люкс/ Фото "СтройОбзор"

Вартість «квадрата» в класі "де-люкс" також опустилася. На сьогодні вона становить 99 400 гривень. Цей показник на 1,3% нижче, ніж в останній місяць літа.