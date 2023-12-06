В Украине снизились цены на квартиры в новостройках: данные за последний год

За последний год квартиры в новостройках подешевели во многих городах. Эксперт говорит, что цены снизились по двум причинам.

В большинстве крупных городов Украины стоимость квадратного метра в новостройках снизилась. Цены выросли только во Львове – примерно на 2 тысячи за "квадрат".

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Стоимость жилья в новостройках снизилась

Через год средняя стоимость квартир на первичном рынке, согласно данным ЛУН, упала. В частности, в Киеве цена на квадратный метр снизилась с 48,3 тысячи до 48 тысяч гривен, в Одессе – с 39,1 тысячи до 36,6 тысячи гривен, в Ужгороде – с 42,6 тысячи до 41,5 тысячи гривен, Днепре – с 44,6 тысяч до 40 тысяч гривен.

Рынок первичной недвижимости добился стабильности, ведь уже нет резких колебаний в стоимости.

Сейчас жилье в Украине дешевеет по двум основным причинам. Первая – это укрепление гривны с 40,3 до 37,7 за доллар за последний год. Во время войны девелоперы привязывают стоимость жилья к курсу валют, а поскольку гривня становится сильнее, то стоимость жилья снижается.

Вторая причина – довольно низкий спрос на недвижимость в новостройках, составляющий треть от довоенного. До начала полномасштабного вторжения инвестиционные сделки занимали до 50% рынка жилья. Сейчас недвижимость покупают те, кто планирует действительно жить в новом доме.

Любое резкое повышение цен может нарушить баланс и спрос упадет, поэтому девелоперы пытаются сдержать рост стоимости жилья даже несмотря на удорожание себестоимости строительства.

– говорит основатель Investment Development Property Игорь Черненко.

Эксперт говорит, что эта тенденция сохранится до весны, когда на рынке недвижимости будет сезонное оживление продаж.