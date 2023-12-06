У більшості великих міст України вартість квадратного метра в новобудовах знизилася. Ціни зросли тільки у Львові – приблизно на 2 тисячі за "квадрат".

Зверніть увагу КН РІЕЛ долучилася до програми "єВідновлення": що це означає для українців

Вартість житла в новобудовах знизилася

За рік середня вартість квартир на первинному ринку, згідно з даними ЛУН, впала. Зокрема, в Києві ціна на квадратний метр знизилась із 48,3 тисячі до 48 тисяч гривень, в Одесі – з 39,1 тисячі до 36,6 тисячі гривень, в Ужгороді – з 42,6 тисячі до 41,5 тисячі гривень, в Дніпрі – з 44,6 тисячі до 40 тисяч гривень.

Ринок первинної нерухомості досяг стабільності, адже вже немає різких коливань у вартості.

Зараз житло в Україні дешевшає з двох основних причин. Перша – це укріплення гривні з 40,3 до 37,7 за долар за останній рік. У час війни девелопери прив’язують вартість житла до курсу валют, а оскільки гривня стає сильнішою, то вартість житла знижується.

Друга причина – досить низький попит на нерухомість в новобудовах, який складає третину від довоєнного. До початку повномасштабного вторгнення інвестиційні угоди займали до 50% ринку житла. Зараз нерухомість купують ті, хто планує справді жити у новому помешканні.

Будь-яке різке підвищення цін може порушити баланс і попит впаде, тому девелопери намагаються стримати зростання вартості житла навіть попри здорожчання собівартості будівництва,

– каже засновник Investment Development Property Ігор Черненко.

Експерт каже, що ця тенденція збережеться до весни, коли на ринку нерухомості буде сезонне пожвавлення продажів.